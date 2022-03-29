Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Müzakereler öncesi kritik iddia Rusya bazı taleplerinden vazgeçti
AVRUPA

Müzakereler öncesi kritik iddia: Rusya bazı taleplerinden vazgeçti

Financial Times gazetesi, Rusya'nın Ukrayna’dan istediği 'Nazilerden arındırılması' talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Müzakereler öncesi kritik iddia: Rusya bazı taleplerinden vazgeçti
Foto: Arşiv.

Financial Times gazetesi, Rusya'nın bugün İstanbul'da devam edecek Ukrayna ile müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.

  • Gazete, görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberinde, Moskova ve Kiev'in çatışmaların durdurulmasını görüştüğünü ve olası bir anlaşmanın parçası olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve potansiyel AB üyeliği karşılığında NATO üyesi olma isteğinden vazgeçmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Anlaşma henüz sonuçlandırılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdiği bilgilere göre, taslak ateşkes anlaşması metninde, Rusya'nın başta dile getirdiği üç ana ana talep olan "Nazilerden arındırılma" ve "Silahsızlanma" ve "Ukrayna'da Rusça için yasal koruma" yer almıyor.

Tarafların temsilcilerinin bugün İstanbul'da bugün dördüncü tur görüşmelere başlayacağını belirten gazete, Rusya'nın ödünlerinin, Ukrayna'nın beklenenden daha sıkı bir direniş göstermesi ve Rusya'nın operasyonel yetersizlikleri sonucu bir aydır süren işgalin genel anlamda durma noktasına gelmesi sonucu olduğunu vurguluyor.

Ukrayna'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı
OYNAT 00:19
Ukrayna'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

'PERDELEME KAYGISI'

Ancak Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Putin'in görüşmeleri yorgun güçlerini tazelemek ve yeni bir saldırı başlatmak için bir perdeleme olarak kullanmasından şüphe duyduğu vurgulanıyor.

  • Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin partisinin parlamentodaki lideri ve Kiev'in müzakere ekibinin bir parçası olan David Arakhamia da, gazeteye yaptığı açıklamada tarafların güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konusunda uzlaşmaya yakın olunduğunu belirtiyor, ancak büyük bir ilerleme ihtimali konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Arakhamia "En başından beri tüm meseleler masada ama hala çözülemeyen noktalar var" diyor.

Görüşmelere yakın bir başka kaynak da Rusya'nın neredeyse her gün hem askeri baskı hem de Kiev'in silahsızlanması konularında tutum değiştirmesinden kaygılı olduklarını belirtiyor.

Kremlin Söcüsü Dimitri Peskov'un da "Rusya görüşmelerdeki ilerlemeler konusunda konuşamaz ve konuşmayacaktır. Bu sadece müzakere sürecine zarar verir" dediği aktarılıyor.

Değerlendirilen anlaşmaya göre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin yanı sıra, nükleer silah geliştirme ve topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasının da öngörüldüğü kaydediliyor.

Karşılığında da, Ukrayna'nın aralarında Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den güvenlik garantileri alacağı söyleniyor.

Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin herhangi bir anlaşmanın garantörler tarafından kabul edilmesi ve parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini söylediği hatırlatılıyor.

Zelenski'nin ayrıca, anayasayı değiştirmeden önce anlaşmayı referanduma sunacağını söylediği ve bunun en az bir yıl alacak bir süreç olduğu kaydediliyor.

Arakhamia ise "Uzlaşılan tek konu uluslararası garantiler. Ukrayna bunu istiyor ama bunun için hala garantörlerin onayı gerek, aksi takdirde anlaşma asla olmaz" diyor.

Ukrayna lideri Zelenski, olası bir anlaşmanın referanduma sunulmasını istiyor.

Değerlendirilien taslak metinde, Ukrayna'nın Rusya'nın 2014'te ele geçirdiği iki bölgesini geri alma talebinden bahsedilmediği ve bunun Putin ve Zelenski arasında gelecekte yapılacak müzakerelere bırakıldığı ifade ediliyor.

Arakhamia Moskava'nın Rusya'nın, Kiev'in Kırım'ın ve doğudaki iki bölgenin ilhakını tanımasını talep ettiğini söylüyor ve "Bağımsızlık Bildirgemiz'in dışındaki hiçbir sınırı kabul etmeyeceğiz. Bu en kritik nokta" diyor.

Ateşkes anlaşması başarılı olursa, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının buluşup, güvenlik garantilerini ve Rusça'nın Ukrayna'da korunması gibi sosyal meselelerdeki anlaşmaları sonuçlandıracağı ifade ediliyor. Bunu da Putin ve Zelenski arasındaki bir görüşmenin izleyeceği kaydediliyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov'un böyle bir görüşme için "herhangi bir hareket" olmadığını söylediği de aktarılıyor.

İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde
DÜNYA
İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi: 'Binlerce Ukraynalı canlarıyla öder'
DÜNYA
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi: 'Binlerce Ukraynalı canlarıyla öder'
Türkiyenin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine İmirzalıoğlundan tepki

Türkiye'nin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine İmirzalıoğlu'ndan tepki
Savaş sonrası korkunç kayıp

Savaş sonrası korkunç kayıp

​10 milyon metrekare konut ve 200 bin araç hasar gördü.
29 ildeFETÖ operasyonu

29 ilde
FETÖ operasyonu

​Onlarca kişi için gözaltı kararı var.
'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetine hitap ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başlıyor.

​94. Oscar Ödülleri törenine damgasını vurmuştu.

​Sekiz aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştı: O anları kayda aldı.

İstanbul'da ​helikopter destekli operasyon.

​Rejim değişikliği çağrısı sonrası Biden'dan yeni açıklama.

​Soyduğu evin sahibi ile karşılaşınca darbedip kaçtı.

​Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi.

​Meksika'daki kazada üç kişi hayatını kaybetti beş kişi yaralandı.

Refüjde reçel yapmak için portakal toplayan 3 kadın hayatını kaybetti.

​Z harfini kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

​Kabataş Erkek Liseliler Derneği düzenlediği etkinlikte peygamberlerle alay etmiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.