NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

Jens Stoltenberg, NATO 2021 Yıllık Raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma da değindi.

Stoltenberg, savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim." dedi.

Rusya'nın Kiev civarında ve Ukrayna'nın kuzeyinde saldırılarını azaltacağına yönelik açıklamaları duyduklarını belirten Stoltenberg, "Rusya niyeti konusunda defalarca yalan söyledi. Rusya'yı söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İstihbaratımıza göre, Rus unsurları geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor. Aynı zamanda Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerinde baskısını devam ettiriyor. Bu nedenle daha fazla acıya sebep olacak daha fazla saldırı bekleyebiliriz."

Rusya'nın krizin çözümü için neredeyse hiç siyasi irade göstermediğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'yı bir kez daha savaşı durdurmaya ve diyaloğa davet etti.

Stoltenberg, bir soru üzerine Ukrayna'ya NATO müttefiklerinin desteğinin süreceğini belirterek, "Ukrayna'ya gerektiği süre içinde silah desteği sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

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