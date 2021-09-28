Dünya NATO savaş gemileri Batuma demir attı Aralarında Türkiyenin gemisi de var
ASYA

NATO savaş gemileri Batum’a demir attı: Aralarında Türkiye'nin gemisi de var

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya ait beş savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum kentindeki limana demirledi. Gemilerin Gürcistan kara sularında Sahil Güvenlik Dairesi ile birlikte tatbikatlar düzenleyeceği aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
NATO savaş gemileri Batum’a demir attı: Aralarında Türkiyenin gemisi de var
Batum'a demir atan NATO gemisi

Gürcistan’ın Batum kentinde bulunan Batum Limanı’na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

  • Gürcistan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’den savaş gemilerinin limana demirlediği belirtildi.

Gemiler için düzenlenen karşılama törenine ise Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Ramaz Papidze ve diğer yetkililer katıldı.

  • Gemilerin Gürcistan kara sularında Sahil Güvenlik Dairesi ile birlikte tatbikatlar düzenleyeceği aktarılırken, tatbikat ile Gürcistan donanması ile NATO arasındaki etkileşimi, uyumluluk düzeyini ve Gürcistan’ın savunma yeteneklerini artırmak olduğu ifade edildi.

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