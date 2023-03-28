NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in B planı

İsveç Başbakanı Sveriges Statsminister.
NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.
Müzakereler sonrası Finlandiya NATO'ya girmek için geri sayıma geçerken İsveç basını 'dışarıda kaldık' yorumu ile durumu özetlemişti.
NATO'suz dönem için hazırlık yapan İsveç'te ülke basınından dikkat çeken bir analiz geldi.
İşte İsveç'in B planı
İsveç'in NATO'suz döneme hazır olması gerektiğini belirten Aftonbladet gazetesi haberinde şu değerlendirmede bulundu;
'NATO bizi içeri almak istemiyorsa, güvenliğimizi başka bir şekilde sağlamamız gerekiyor.'
Aynı haberde İsveç'in ABD ile doğrudan anlaşmalar ve İngiltere ile iş birliğine gitmesi gerektiği vurgulandı.
Anders Lindberg imzalı haberde bu hamleler ile İsveç'in güvenlik sorununa çözüm bulabileceği vurgulandı.