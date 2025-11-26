Yeni Şafak
NATO ve Ukrayna savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı

17:42 26/11/2025, Çarşamba
NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için "UNITE-Brave NATO" isimli yeni ortak girişimi başlattıklarını açıkladı.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "UNITE-Brave NATO" girişimi, "birlikte çalışabilirlik gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olan prototip ve test edilmiş yenilikçi teknolojilerin ölçeklendirilmesine yönelik" ilk NATO-Ukrayna ortak programı olacak.

Girişim kapsamında NATO üyesi ülkeler ve Ukrayna'nın savunma şirketlerinin katılabileceği yarışmalar yapılacak. Ukrayna tarafında Kiev'in savunmada inovasyonu teşvik etmek amacıyla kurduğu "Brave1" platformu, koordinasyonu üstlenecek.

Şirketler, NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından yürütülecek ilk yarışma için ortak tekliflerini Şubat 2026'da sunabilecek. Yarışmanın kazananları 2026 ilkbaharında açıklanacak, bu şirketler NATO ve Ukrayna tarafından eşit şekilde tahsis edilen toplam 10 milyon avroluk hibe almaya hak kazanacak.

İlk yarışmada insansız hava araçlarına karşı koyabilen, hava savunmasını güçlendiren ve cephede iletişimi güvence altına alabilen yenilikçi ürünler ön plana çıkacak.

Ayrıca girişim gelecekte, insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri, sinyal istihbaratı (SIGINT) sistemleri, insansız kara araçları ve elektromanyetik sinyal bozma gibi saldırıların bulunduğu zorlu ortamlarda çalışabilecek sağlam navigasyon sistemleri üzerine odaklanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, girişimin savunma alanında en ileri teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracağını belirterek,
"Birlikte, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için daha dayanıklı, uyumlu ve teknolojik olarak gelişmiş bir savunma mimarisi inşa ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.


