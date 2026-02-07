NATO'da casus alarmı: Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli albay kritik bilgileri sızdırmış

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli albay Christos Flessas, "NATO ve Yunan Hava Kuvvetleri'ne ilişkin gizli askeri belgeleri sızdırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Albay Flessas, bilgileri para karşılığı Çin'e sattığını kabul etti.
Atina yakınlarındaki Kavouri'de konuşlu 128. Telekomünikasyon Eğitim Filosu albayı 50 yaşındaki Christos Flessas'ın, "askeri casusluk" gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Flessas'ın, "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine ilişkin güçlü kanıtlar olması" nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltındaki albay Flessas, gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin'e verdiğini itiraf etti.
Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri mühendisi olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin teknoloji altyapısına erişim imkanı bulunan Flessas, gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek Çin'e gönderdiğini ifade etti. Zanlının evinde ve ofisinde yapılan incelemede birçok gizli belgenin fotoğrafına ulaşıldı.
Gözaltına alınan albayın uzun zamandır Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın takibinde olduğu iddia edildi.