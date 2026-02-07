NATO'da casus alarmı: Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli albay kritik bilgileri sızdırmış

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Flessas'ın, "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine ilişkin güçlü kanıtlar olması" nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri mühendisi olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin teknoloji altyapısına erişim imkanı bulunan Flessas, gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek Çin'e gönderdiğini ifade etti. Zanlının evinde ve ofisinde yapılan incelemede birçok gizli belgenin fotoğrafına ulaşıldı.