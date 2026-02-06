Kanada Başbakanı Carney: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye’yi NATO’nun “hayati bir ortağı” olduğunu belirterek, savunma ve nükleer alanlar başta olmak üzere iki ülke arasında ticari işbirliğini derinleştirmek için "muazzam" fırsatlar bulunduğunu ifade etti.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaletinin Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Ticaret savunma ve nükleer işbirliği mesajı
“Muazzam fırsatlar var”
Ekonomik işbirliğine vurgu
Carney, ayrıca, sıfır emisyonlu araç kullanımını artırmak amacıyla 2,3 milyar dolarlık yeni satın alma ve kiralama teşviklerini içeren ulusal otomotiv planını duyurdu.
Erdoğan–Carney görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2025’te Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) BM Genel Kurulu başta olmak üzere birçok toplantıya katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmüştü.
İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söylemişti.