Dünya NATOnun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı
AVRUPA

NATO’nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra NATO'nun doğu kanadındaki muharip birliklerde görevli asker sayısı iki kattan fazla artarak neredeyse 10 bine çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NATO’nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı
Arşiv

NATO, 28-30 Haziran'da yapılacak Madrid Zirvesi'nde de ele alınacak caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi kapsamındaki doğu kanadında bulunan asker sayılarıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısını başlatmasından sonra sayıları 4'ten 8'e çıkarılan çok uluslu muharip gruplarda 9 bin 641 asker bulunuyor. Bu sayı daha önce 4 bin civarındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı

Doğu kanattaki muharip gruplar saldırı öncesinde Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya, Estonya ile Polonya'da bulunuyordu. Saldırının ardından Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya da muharip gruplar konuşlandırıldı.

Muharebeye hazır tutulan çok uluslu birliklere 25 NATO ülkesi katkı sağlıyor. En fazla asker sağlayan Almanya'nın bin 315 askeri Litvanya ve Slovakya'da bulunuyor.

Ardından gelen ABD'nin Polonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'da bin 165, İngiltere'nin ise Estonya ve Polonya'daki birliklerde bin 122 askeri görev yapıyor.

NATO'da gözler Türkiye'de: Endişeleri gidermek için İsveç ve Finlandiya için son fırsat
DÜNYA
NATO'da gözler Türkiye'de: Endişeleri gidermek için İsveç ve Finlandiya için son fırsat
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.