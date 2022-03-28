Dünya NATOnun 30 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği "Frizya Bayrağı 2022" tatbikatı başladı
AVRUPA

NATO'nun 30 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği "Frizya Bayrağı 2022" tatbikatı başladı

NATO'nun hava savunma harbine yönelik "Frizya Bayrağı 2022" tatbikatı, Hollanda'nın kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde başladı. Leeuwarden F-35 Hava Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Frizya Bayrağı 2022"nin ağırlıklı olarak Hollanda hava sahası ve kısmen Danimarka hava sahasında gerçekleşeceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
NATOnun Frizya Bayrağı 2022 tatbikatı başladı
NATO'nun "Frizya Bayrağı 2022" tatbikatı Hollanda ve Danimarka sınırları içerisinde başladı.

Yapılan açıklamada; ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da yer aldığı NATO üyesi ülkelerden 30 savaş uçağının Leeuwarden Üssü'nde bir araya geldiği ifade edildi.

Tatbikatta; F-35, F-18, F-16 uçaklarının yanı sıra "AH-64 Apache", "AS532U2 Cougar" tipi helikopterler, SA-6 ve SA-8 hava savunma füze sistemleri kullanılacağı kaydedildi.

Frizya Bayrağı 2022'nin NATO'nun her yıl Hollanda'da yapılan planlı hava harbi tatbikatından biri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durumla tatbikatın ilişkili olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Hazır durumda bulunmalıyız

Tatbikata ev sahipliği yapan Hollanda Leeuwarden Hava Üssü Komutanı Johan Van Deventer, yerel medyada tatbikatla ilgili açıklamasında, "Her zaman tatbikat yapıyoruz ve tansiyonun yükselmesi ihtimalinde de hazır durumda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bin personelin görev aldığı tatbikat, 8 Nisan'a kadar sürecek.

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