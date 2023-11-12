Netanyahu'dan Macron'a: Ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı

Netanyahu - Macron
Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Arap ülkelerinin liderlerine de seslenen Netanyahu, onları “Hamas'a karşı ayağa kalkmaya” çağırarak “Hamas, İran'ın başını çektiği terör ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şer ve terör ekseni, tüm Arap dünyasını olduğu gibi dünyayı da riske atmaktadır. Pek çok Arap ülkesi liderinin bunu anladığına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu, Filistin Yönetiminin de Gazze’de olmasına karşı
Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin yönetiminin Hamas’ın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas öncülüğündeki Filistin Yönetimine verilmesi fikrine de karşı olduğunu savundu.
Abbas’ı, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırıları “kınamamakla” suçlayan Netanyahu, Abbas’ı işaret ederek “Lideri, üzerinden 30 günden fazla zaman geçtikten sonra bile yaşanan korkunç katliamı hala kınamayan bir otorite orada (Gazze) olamaz.” dedi.
Gazze'de İsrail’in tam güvenlik kontrolü istediklerini yineleyen İsrail Başbakanı, orada eskiden olduğu gibi yeniden Yahudi yerleşim birimleri kurmanın “gerçekçi bir hedef olmadığını” ve bunu desteklemediklerini söyledi.
Macron "ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı"
Gallant’tan dünya ülkelerine “bize ahlak dersi veremezsiniz” çıkışı
Netanyahu’nın ardından konuşan Savunma Bakanı Gallant ise “Askeri harekat ne kadar derin olursa ve uygulanan güç ne kadar güçlü olursa Hamas o kadar baskı altında olur ve kaçırılanlara ulaşma şansı da o kadar artar.” iddiasında bulundu.
Gallant, İsrail’e yönelik uluslararası tepkileri reddederek “Kendimizi savunma gücümüz var, 1943 yılında değiliz. Dünya uluslarının bize ahlak dersi verme cesareti nereden geliyor?” ifadelerini kullandı.