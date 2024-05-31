Netanyahu'nun 'Batı Sahra'sız Fas haritası siyasi krize neden oldu

Fransız kanalı LCI'ye röportaj veren Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail karşıtı protestoları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı başvurusu yapmasını ve Filistin devletinin tanınmasını ele aldı.





Netanyahu'nun röportajda kullandığı haritada, İsrail'in ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı Fas'ın toprakları ile Batı Sahra bölgesinin ayrı tutulması ve bazı ülke sınırlarının gelişigüzel olması dikkati çekti.





Bu harita, Fas basını ve Faslı internet kullanıcıları tarafından eleştirildi.





Böyle bir harita kullanması, Netanyahu'nun son yıllarda Fas ile attığı ilişkileri normalleştirme adımlarına ters bir hareket olarak değerlendirildi.





Fas'ın Hiba Press haber sitesi, Netanyahu'yu "kullandığı haritayla Faslıları kışkırtmaya çalışmakla" suçladı.





Sosyal medya kullanıcıları da "işgalci" bir tarafın Fas'ın egemenliğini tanımasına ihtiyaç olmadığına dair yorumlar yaptı.





Netanyahu geçen yıl, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdıklarını bildirmişti.





İsrailli bakandan özür açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Sahra'yı Fas'ın egemenliğinde göstermeyen bir harita kullanmasından dolayı Rabat yönetiminden özür diledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça sözcüsü Hassan Kaabia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasıtsız bir hata nedeniyle, Netanyahu'nun kullandığı ve Fas haritasının Batı Sahra'dan kopuk göründüğü bir haritayla ilgili olarak medyada büyük bir yaygara koparıldı" ifadelerini kullandı. Batı Sahra'nın Fas'ın bir parçası olduğunu ve Netanyahu'nun kullandığı hatalı harita nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e bir açıklama sunduğunu belirten Kaabia, "Bu teknik hatadan dolayı da özür dileriz" dedi.





Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu öne sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.







