Netanyahu'nun sır küpü hacklendi İsrail'in en gizli sırları ifşa oldu: 'Her şey elimizde'

09:4229/12/2025, Pazartesi
Tzachi Braverman ve Netanyahu.

İran merkezli "Hanzala (Handala)" isimli hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın cep telefonuna sızdıklarını ve telefon içindeki bazı gizli verileri ele geçirdiklerini öne sürdü. Yapılan paylaşımda "Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık." denildi.

Söz konusu iddia, "Hanzala"nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.


Paylaşımda, "Bibi Gate" olarak isimlendirilen siber saldırıyla Braverman'ın telefon rehberinin 110 sayfasının ele geçirildiği ifade edildi.


"Her seferinde odadaydık"


Netanyahu'nun güvenlik ekibindeki kişilerin bilgilerine de ulaşıldığı öne sürülen paylaşımda,
"Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık."
ifadeleri kullanıldı.


Netanyahu'nun perde arkasındaki sırlarının bekçisi olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Braverman'ın, kabineye ait mesajların ve gizli dosyaların merkezinde yer aldığı biliniyor.


İran bağlantılı hacker grubu Hanzala, geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in telefonunu hacklediğini duyurmuştu.

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.


Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.


