New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail konsolosluğu binası önünde protesto edildi. Gösteriye Türk ve Müslüman toplumundan her yaştan katılımcının yanı sıra Siyonizm karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudi grubu üyelerinin de destek vermesi dikkati çekti.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 09:19 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 09:25 AA