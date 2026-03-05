Yeni Şafak
Newsom İsrail'e desteği hedef aldı

04:005/03/2026, Perşembe
ABD'de Demokrat Partili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, İsrail’i “apartheid devleti” olarak nitelendirerek ve ABD’nin bu ülkeye verdiği askeri desteği yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Newsom, ABD’nin İsrail politikasının mevcut şartlarda sorgulanmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Demokrat siyasetçi, “Bu beni üzüyor ama İsrail’in mevcut liderliği bizi askeri desteği yeniden düşünmek zorunda kalacağımız bir noktaya sürüklüyor” dedi. Netanyahu’nun iç siyasette ciddi baskı altında olduğunu savunan Newsom, “Kendi siyasi geleceğini kurtarmaya çalışıyor olabilir. Hakkında süren hukuki süreçler ve yaklaşan seçimler var. Bu durum, dış politikada daha sert ve riskli adımlar atmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.



