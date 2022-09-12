Dünya Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için anlaşma imzaladı
AVRUPA

Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için anlaşma imzaladı

Norveç hükümeti ile Endonezya arasında yağmur ormanlarının korunmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ilk ödemesinin 550 milyon kronun üstünde olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için anlaşma imzaladı
Arşiv

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide'nın, Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar ile anlaşmayı imzalamak için başkent Cakarta'ya gittiği bildirildi.

Dünyanın en büyük üçüncü yağmur ormanları olan Endonezya yağmur ormanları için Norveç'in yıllık ödemeler yapacağı belirtildi.

Yağmur Ormanları Derneği Başkanı Torris Jaeger, Endonezya'nın ormansızlaşmayı azaltma konusundaki etkileyici çalışması nedeniyle ödüllendirilmesinin önemli olduğunu ve Norveç'in desteğinin bu çabayı güçlendireceğini söyledi.

Norveç, 2010'dan bu yana Endonezya ile iklim ve ormanlar konusunda iş birliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
EKONOMİ
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Türk mühendisler tasarladı: Bir benzeri daha yok.
Peskov umut yok dedi

Peskov 'umut yok' dedi

Kremlin'den 'yeni operasyon' açıklaması
Meğer Kraliçe II. Elizabeth el çantasıyla mesajlar veriyormuş

Vurgun yapan firari iş adamı Erol Aksoy davasında yeni gelişme.

​Bakan Nebati: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

​Devrim niteliğinde çalışma

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.