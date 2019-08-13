Dünya Norveçteki cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü
AVRUPA

Norveç'teki cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü

Norveç'teki cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü

Norveç Başbakanı Solberg, El-Nur İslam Merkezi Camisine düzenlenen terörist saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi. Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir" ifadesini kullanırken, İsveç Enerji Bakanı Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz, aşırı sağcı Gelişim Partisi ile işbirliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz gün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi camisine saldırı düzenlemiş, yaşanan terörist saldırıda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
El-Nur İslam Merkezi Camisi.
El-Nur İslam Merkezi Camisi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, İskandinavya'da ırkçı grupların merkezinin İsveç olduğunu belirterek, Norveç'in buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

  • Solberg, Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisine düzenlenen saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi.

Aşırı sağ örgüt "İskandinav Direniş Hareketi"nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu grupların Norveç'e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsveç'ten "sert" yanıt

Norveç Başbakanı Solberg'nin açıklamasına İsveç'ten çok sert yanıt geldi.

  • İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Solberg'inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, "dönüp aynaya bakmasını" istedi.

Ayrıca konu hakkında ülkenin en büyük gazetesi Aftonbaldet'e açıklamalarda bulunan Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Ygeman, Norveç'in gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğine dikkati çekti.

İki ırkçı saldırganın Norveç'ten çıktığını işaret eden Ygeman, "İsveç'teki sağcıları suçlamak doğru değil. 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'te Gelişim Partisi üyesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Barum'da cumartesi günü silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

65 yaşındaki Afganistanlı Rafık Norveç'te cami faciasını önledi
DÜNYA
65 yaşındaki Afganistanlı Rafık Norveç'te cami faciasını önledi

Norveç’te camiye silahlı saldırı
DÜNYA
Norveç’te camiye silahlı saldırı

Norveç'teki cami saldırısı: Terör şüphesiyle soruşturulacak
DÜNYA
Norveç'teki cami saldırısı: Terör şüphesiyle soruşturulacak
Başakşehir veda etti

Başakşehir veda etti

​Temsilcimiz, Yunanistan deplasmanından istediğini alamadı.
Dönüş başladı

Dönüş başladı

​Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

​Güvenli bölge için Akçakale'ye konuşlandırılacak.
ABD'den <br>Çin'e yeşil ışık

ABD'den
Çin'e yeşil ışık

​ABD, ek vergiyi erteleme kararı aldı.
5 saatte kontrol<br> altına alındı

5 saatte kontrol
altına alındı

​50 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kritik fonksiyonların<br>tesisi sağlandı

Kritik fonksiyonların
tesisi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak harekat merkezi' açıklaması.

Listeden iki<br>terörist daha eksildi

Listeden iki
terörist daha eksildi

Teröristlerin isimleri ve kategorileri belli oldu.
İki gün kavuracak<br>sonrası sağanak

İki gün kavuracak
sonrası sağanak

​Meteoroloji'den kalp hastaları ve yaşlılara uyarı.
MİLKAR devrede

MİLKAR devrede

​Yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.
'Evlatlıksın' lafı<br>cinnet geçirtti

'Evlatlıksın' lafı
cinnet geçirtti

​Annesi bildiği yengesini silahla öldürdü.
Irkçı saldırıya uğradılar

Irkçı saldırıya uğradılar

​Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldılar.
Denize girmek yasak

Denize girmek yasak

​Üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

​ABD, Hürmüz Boğazı'nı güvence adı altında koalisyon kuruyor.
1 yıl sonra<br>şehit sayıldı

1 yıl sonra
şehit sayıldı

​Kalp krizinden ölen polisle ilgili yeni karar.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Bakanlık, operasyonda öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Mezarlarını kazıyorlar

Mezarlarını kazıyorlar

Teröristlerin kazdığı tünel ve siperler görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.