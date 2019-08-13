Norveç'teki cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü Norveç'teki cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü Norveç Başbakanı Solberg, El-Nur İslam Merkezi Camisine düzenlenen terörist saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi. Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir" ifadesini kullanırken, İsveç Enerji Bakanı Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz, aşırı sağcı Gelişim Partisi ile işbirliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz gün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi camisine saldırı düzenlemiş, yaşanan terörist saldırıda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2019, 10:42 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019, 11:15 AA