Nou Camp Türk çeliğiyle yükseliyor

Barcelona Kulübü'nün 66 yıllık Nou Camp Stadı’nın yeniden inşa ihalesini 960 milyon avroluk bütçe ile kazanan Limak, 6 Kasım 2023'te başladığı temel atımından sonra geçen bir yılda projenin yaklaşık yüzde 35'ini tamamladı. Nou Camp'taki çalışmalarla ilgili özel bir organizasyon yapan Limak, Türkiye'den davet ettiği basın mensuplarına projenin geldiği seviyeyi yerinde gösterdi.





2 BİN 900 KİŞİ PROJENİN YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Proje sahasında soruları cevaplandıran Nou Camp Proje Direktörü Reşit Yıldız, “Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki 114 bin kapasiteli Rungrado 1 Mayıs Stadı’nın ardından dünyanın en büyük 2. futbol stadını yapıyoruz. Nou Camp projesini sadece Limak olarak görmüyoruz. Türkiye için de çok önemli. Bir Türk müteahhidin Batı Avrupa'da aldığı en büyük iş. Biz aslında burada bir Avrupa şirketi yaratmaya çalışıyoruz. İnşaat sahasında 2 bin 900 kişi ile çalışıyoruz ve neredeyse Birleşmiş Milletler gibi her ulustan işçi burada görev yapıyor. Burada sadece 40 direkt Limak çalışanı var ve bunların yüzde 48'i Türk yüzde 52'si yabancı. Burası aslında BM gibi. Arnavut, Makedon, Gürcü, Romen, Bulgar, Faslı, Güney Amerikalılar var. Farklı ülkelerden gelen çalışanları yönetmekte zor” dedi. Yıldız, sözleşmeleri gereği Temmuz 2026'da stadı tamamlanmış halde Barcelona Kulübüne teslim edeceklerini söyledi. Yıldız, böyle büyük bir statta bizim çeliğimizin olduğunu söylemenin büyük bir referans olduğunu kaydetti.





28 BİN TON ÇELİK KULLANILACAK

Yıldız, “Kullandığımız çeliğin yüzde 60'ı Türkiye'den geliyor. 28 bin binek araca denk gelecek şekilde Nou Camp'ta 28 bin ton çelik kullanılacak. Çatıyı taşıyacak olan çelik halkayı da Çanakkale Köprüsü'nün kulelerini ve tablelerini inşa eden Türk firmasına yaptırıyoruz” diye konuştu. Yeni Nou Camp'ın en büyük özelliğinin 50 bin metrekarelik çatısı olacağını kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi: “Çelik kuşaklama yapıldıktan sonra çatıyı çim sahanın üzerinde halatlarla monte edeceğiz ve daha sonra 96 noktadan senkronize bir şekilde bunu çekeceğiz. Üzerini membran kaplayacağız ve elektrik üretimi için de etrafında güneş panelleri olacak.”





SESSİZ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Nou Camp Stadı’nın inşasının mega proje sınıfına girdiğini ve farklı zorlukları olduğuna vurgulayan Proje Direktörü Reşit Yıldız, “Şehrin göbeğinde bir mega proje yapıyoruz. O yüzden stat çevresinde oturan komşularla zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Gönül almayı beceremedik, çünkü bunun için durdurup sessiz olmamız lazım. Buradaki insanların gürültüye toleransı bizim Türkiye'dekinden çok çok daha az. Cumartesi ve pazar çalışamıyoruz. Sadece hafta içleri 8 ile 20.00 arasında çalışıyoruz” dedi.





10 BIN EK KOLTUĞUN 8 BINI VIP OLACAK

Stadın eski kapasitesi olan 95 binin üzerine 10 bin kişilik yeni kapasite ekleniyor. Nou Camp’ı hem günümüz ihtiyaçlarını karşılama hem de stattan gelir kaynaklarını artırma için Barselona Kulübü, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yaptı. Özellikle teknolojik alt yapısı değiştirilen stad, ticari alanları büyüyor ve toplam araç kapasitesi 1850 olacak. Ayrıca gelir için önemli unsur olan VIP koltukların sayısı artıyor. 95 binden 105 bine çıkarken eklenen 10 bin koltuğun 8 bini VIP olacak. Her koltuğun tek tek görüş kalitesi ayarlanıyor ve fiyatlandırma yapılıyor. Limak, Temmuz 2026'da stadı tamamlanmış halde Barcelona Kulübüne teslim edecek.





LIMAK FILARMONI ORKESTRASI'NDAN BÜYÜLEYICI KONSER

Limak Filarmoni Orkestrası yurt dışındaki ilk konserini, Akdeniz melodilerinden oluşan bir repertuvar ve görkemli bir performansla İspanya'nın Barselona kentindeki ünlü Katalan Müzik Sarayı'nda (Palau de la Musica Catalana) verdi. Konser, gerek tarihi atmosferin büyüsü gerekse İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch'in inanılmaz performanslarıyla oldukça görkemli geçti. İtalyan, Fransız ve İspanyol opera eserlerinden popüler Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konseri, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile her iki ülkenin iş, spor, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.



