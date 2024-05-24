Öğrenciler Gazze için yürüdü

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde İşgalci İsrail’in Filistin’e yönelik katliamları protesto edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Üniversite yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "Bebek katliamı var" yazılı dövizler taşıdı.

MİTİNGE DAVET

Sivas'ta da Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü. Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesi’nde düzenlenen Filistin’e Destek etkinliğinde şiir ve ezgi konseri ile tiyatro gösterileri sergilendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, açtıkları “Gazze'yle Dayanışma" çadırında “hayır çarşısı” kurup İsrail’in saldırılarına ilişkin fotoğraf ve resim sergisi açtı. Öte yandan “Van Filistin’e Destek Platformu”, Vanlıları 26 Mayıs 2024 Pazar günü düzenlenecek olan “Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi” programına davet etti.

Pankart gerginliği

Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Gazze’ye destek pankartının güvenlik görevlileri tarafından engellendiğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Yeni Şafak’a konuşan Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri İsa Değirmenci, videonun yanlış anlaşıldığını, güvenlik görevlilerinin pankartı kontrol etmek amacıyla orada bulunduğunu söyledi. Değirmenci, mezuniyet töreni öncesinde komisyon kararı ile Gazze’yle ilgili pankartları serbest bıraktıklarını anlattı. Değirmenci, videoda duyulan “Gazze’nin Allah belasını versin” sözleri için de “Eğer ses bir akademisyene aitse derhal soruşturma açarız” dedi.







