Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Karaçi kentinde 4 Temmuz Cuma günü çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildiren yetkililer, çok sayıda kişinin ise halen göçük altında olduğunu kaydetti.