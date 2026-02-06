Yeni Şafak
Pakistan'da Cuma namazı sırasında camide şiddetli patlama

6/02/2026, Cuma
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlama, Cuma namazı sırasında Khadijatul Kubra Camii çevresinde yaşandı.

Olayın ardından kurtarma ve güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
