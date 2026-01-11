Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan'da düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat ile 6 kişi öldü

Pakistan'da düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat ile 6 kişi öldü

12:5111/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.
Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.


Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.




#pakistan
#PATLAMA
#tüp patlaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tokat kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Tokat kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?