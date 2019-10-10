Dünya Pakistandan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiyeye destek
ASYA BARIŞ PINARI HAREKATI

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek verdi

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı. Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" dedi.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pakistan Başbakanı İmran Han - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek
DÜNYA
Katar’dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Milli Ordusundan sivillere: Birlikte barış içinde yaşayacağız
OYNAT 00:40
Suriye Milli Ordusundan sivillere: Birlikte barış içinde yaşayacağız
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde yaşayan sivillere barış içinde yaşayacaklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler
EKONOMİ
Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Trump: Bölgede ABD askeri yok

Trump: Bölgede ABD askeri yok
5 köy terörden arındırıldı

5 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.

Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.