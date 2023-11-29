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Dünya

Papa Franciscus'tan Gazze açıklaması: Ateşkesin devam etmesini umuyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de geçici ateşkesin devam etmesini umduğunu söyledi.

14:56 - 29/11/2023 Çarşamba
Diğer
Papa Franciscus

Papa Franciscus

Gazze’de iki gün daha uzatılan insani ateşkesin kalıcı hale gelmesi için diplomatik çabalar yoğunlaşıyor.


Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı
Papa Franciscus
, Vatikan’da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumunu yaptı.

Papa, burada yaptığı konuşmada geçirdiği rahatsızlığa atıf yaparak "Bu grip nedeniyle halen iyi değilim ve sesim kötü." dedi ve mesajlarını başka bir görevliye okuttu.


"Filistin için dua etmeye devam edelim"


Papa, kabulün son bölümünde bizzat yaptığı konuşmada, "Lütfen, Filistin ve İsrail'deki ciddi durum için dua etmeye devam edelim. Barış, lütfen barış olsun." diye konuştu.



"Gazze'de ateşkesin devam etmesini umuyorum"


Papa Franciscus açıklamasının devamında şunları kaydetti:


Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum. Böylece tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve gerekli insani yardıma erişim izninin verilmesini ümit ediyorum. Oradaki cemaatten, su ve ekmeğin olmadığını, insanların acı çektiği haberlerini aldım. Acı çekenler sıradan insanlardır, savaşanlar acı çekmez. Biz barış istiyoruz.


Vatikan'dan dün yapılan yazılı açıklamada da bir süredir grip olan ve solunum yollarında iltihaplanma rahatsızlığı bulunan Papa'nın iyileşme emareleri göstermesine karşın, 1-3 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için Dubai'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirilmişti.




#Papa Franciscus
#Gazze
#Ateşkes
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