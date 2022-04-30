Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Paristeki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriyedeki durum görüşüldü
AVRUPA

Paris'teki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriye'deki durum görüşüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcilerinin, Suriye'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Paristeki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriyedeki durum görüşüldü
Arşiv

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği ve Avrupa Birliği ile Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, İngiltere ve ABD'den temsilcilerin, Suriye konusunu görüşmek üzere 28 Nisan'da Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Suriye halkının acılarını hafifletme konusundaki kalıcı kararlılığın vurgulandığı, ayrıca Suriye ve bölgenin geleceği için AB'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 6. Brüksel Konferansı'nın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Toplantıda, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi ülkelere anlamlı ve yeterli destek sağlamayı sürdürmenin aciliyetine işaret edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, Suriye krizine BM Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararının temelinde son veren ve Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyan siyasi bir çözümü ilerletme çabalarına sarsılmaz desteğimizi yineledik."

Toplantıda Suriye'ye yönelik BM nezdindeki yardımın sürdürülmesi ve artırılmasının, halka ulaşmasını sağlayan yardım dağıtım mekanizmasının yeniden yetkilendirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca özellikle Suriye'de işlenen ciddi savaş suçlarına yönelik hesap verebilirlik için baskının sürdürülmesi gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da

Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var
DÜNYA
Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var

Bakan Çavuşoğlu Venezuela'nın El Universal gazetesi için makale yazdı
DÜNYA
Bakan Çavuşoğlu Venezuela'nın El Universal gazetesi için makale yazdı
Sürücüden acı haber

Sürücüden acı haber

​Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR devrildi.
Türkiye minik Asiyeyi konuşmuştu

Türkiye minik
Asiye'yi konuşmuştu

​Pitbull saldırısı davasında yeniden tutuklama kararı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Kılıçdaroğlu'nun 2. elektrik faciası

Kılıçdaroğlu'nun 2. elektrik faciası

​Elektriği kesik diye ziyaret ettiği ikinci evde de oyuna geldi.
Enerjide ciddi potansiyel var

Enerjide ciddi potansiyel var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Suud Kralı Selman ve veliaht prensle görüştü.
Ermeni ve ittihatçıların 114 yıl önceki sloganı

Ermeni ve ittihatçıların 114 yıl önceki sloganı

II. Abdülhamid'i devirmek için “Hürriyet, müsavat, adalet” pankartlarını kullandılar.
Ev ve otomobilde masraf düşecek

Ev ve otomobilde masraf düşecek

​3. nesil finans modeli.
Gemi ile umreye

Gemi ile umreye

​2023'te İstanbul-Cidde gemi seferleri başlıyor.

Hepimiz ölecek yalnızlıktayız

Hepimiz ölecek yalnızlıktayız

Ensar Altay'ın yeni filmi Kodokushi modern insanın yalnız ölümüne değiniyor.

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.
Kadıköy'de <br>'Bilica' vakası

Kadıköy'de
'Bilica' vakası

​F.Bahçe-Gaziantep maçında ilginç an.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.