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Dünya

Parti içinde nabız yokladı: Netanyahu'da darbe endişesi

İsrail basınına göre Netanyahu, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişeli İsrail medyas Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımlar nedeniyle dünyanın nefretle baktığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu darbe korkusu yaşıyor. İsrail medyası, Netanyahu'nun kendi partisi içerisinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğunu yazdı. Nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştüğü ifade edilen Netanyahu'nun kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediği aktarıldı.

20:53 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:23 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

"Gizli bir tartışma yaşandı"

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.



#Darbe
#endişe
#İsrail Başbakanı
#Binyamin Netanyahu
#Likud Partisi
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