Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Paşinyan Putin'e minnettarlığını dile getirdi: Güney Kafkasya'da demir yolları onarımı

Paşinyan Putin'e minnettarlığını dile getirdi: Güney Kafkasya'da demir yolları onarımı

19:3422/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (Foto Arşiv)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (Foto Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Güney Kafkasya bölgesinde demir yollarının onarılması konusunu ele aldı. Görüşme sonrası basına konuşan Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine yönelik desteğinizden dolayı minnettarım." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Güney Kafkasya bölgesinde demir yollarının onarılması konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin ile Paşinyan, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek,
"Birçok alanda planlarımız var. Lojistik alanında çalışabileceğimizi söylemiştiniz. Burada Ermenistan'ın sınırları dışına çıkan eski yolların yeniden inşası, yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması söz konusu."
değerlendirmesinde bulundu.

"Desteğinizden dolayı minnettarım"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Güney Kafkasya bölgesinde gelişmelerin yaşandığını dile getirerek,
"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine yönelik desteğinizden dolayı minnettarım."
ifadesini kullandı.

Rusya'dan Ermenistan'a Azerbaycan üzerinden tren seferlerinin başladığına dikkati çeken Paşinyan, bunun tarihi bir olay olduğunun altını çizdi.

Paşinyan, bölgede demir yollarının onarılmasının önemini vurgulayarak,
"Nahçıvan, Yeraskh ve Akhurik demir yolları, Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye ile bağlıyor."
dedi.
Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yapıcı olduğunu belirten Paşinyan, ABD ile
"Zengezur Koridoru"
olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) inşa sürecinin devam ettiğini kaydetti.


#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Vladimir Putin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altın 6 bin TL'yi geçti: 2026'da altın fiyatları daha da yükselecek mi? Uzmanlardan altın tahminleri