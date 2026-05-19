Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pampa de Tate şehrinin 25 kilometre güneydoğusu olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı Hernando Tavera, yerel radyo kanalı RPP'ye yaptığı açıklamada, depremin Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerin yanı sıra And Dağları'nda ve ülkenin güneyindeki Arequipa bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.