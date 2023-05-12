Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı.

Peru Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez açıklamasında, dang humması ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dang humması vaka sayısı 73 bine ulaşırken, 80 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.

Peru'nun bazı bölgelerdeki hastanelerde dang humması kaynaklı doluluk oranının oldukça yükseldiği kaydedildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.