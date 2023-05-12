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Dünya

Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakasının 73 bini aştığı bildirildi. Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.

09:58 . 12/05/2023 Cuma
AA
Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı.

Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakasının 73 bini aştığı bildirildi.


Peru Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez açıklamasında, dang humması ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dang humması vaka sayısı 73 bine ulaşırken, 80 kişi hayatını kaybetti.


Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.


Peru'nun bazı bölgelerdeki hastanelerde dang humması kaynaklı doluluk oranının oldukça yükseldiği kaydedildi.


Ülkede dang humması vakalarındaki artış sebebiyle 25 Şubat'ta 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edilmişti.


Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.


Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.


Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.


Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.



#Dang humması
#Peru
#Güney Amerika
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