Petrolü sahiplenen Trump'ın “kurtarıcı” söylemi dikkat çekti

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalenin ardından ülkesinin Venezuela'nın yönetiminde söz sahibi olma girişiminin yıllarca devam edebileceğine işaret ederek "Bunu bize zaman gösterecek." dedi.
Trump, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.
Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.
"Şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz"
Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:
Trump operasyonun başarısız olacağından endişelendi
Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi.
Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin, Eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan "başarısız operasyona" benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişesini dile getirdi.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.