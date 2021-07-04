PKK 37 yıldır çocukları kullanıyor

Bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD-YPG’nin çocukları savaştırması, bir kez daha ABD’nin insan ticareti raporunda kayıtlara girdi. 2019’da BM nezdinde taahhüt veren YPG, çocukları evine göndermediği gibi sözde SDG içerisinde çocuk savaşçı uygulamasına artarak devam etti. 2017 yılından bu yana uluslararası gözlemciler, YPG ve YPJ’nin kuzeydoğu Suriye’de yerinden edilmiş halkların barındığı kamplardan çocukları zorla topladıklarını rapor etti. Suriye İnsan Hakları SOHR’a göre, sadece 2020 yılının ilk 6 ayında Haseke, Rakka ve Deyrizor’da Arap ailelerin 13-16 yaş arasındaki 350 çocuğu PKK/YPG tarafından zorla alıkonuldu.

8 YAŞINDA, ENGELLİ ÇOCUKLAR

Bu çocukların çoğu kız çocuğu olmak üzere 85’i 2020 yılı Haziran ayında kaçırıldı. 2021 yılında da YPG’nin Sincar’da, aralarında Kerkük’ten gelen çocukların da olduğu düzinelerce çocuğun savaşa hazırlamak üzere PKK tarafından alıkonulduğu duyumları ABD’nin İnsan Ticareti Raporu’nda yer bulan bir diğer unsur oldu. ABD’nin 2019 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ise PKK/YPG’nin kaçırdığı çocuklar için, “Canlı kalkanlar, muhbirler, bomba yapımcıları, cellatlar ve intihar bombacıları gibi roller; bu çocukların bazıları 8 yaşındaydı ve bazıları zihinsel engelliydi” ifadesi kullanıldı.

AVRUPA’DAN DA KAÇIRIYOR

Terör örgütü PKK/YPG tarafından çocuklar 1984’ten bu yana silahlı faaliyetlerde insan kaynağı olarak kullanılıyor. Bu çocuklar sadece Irak ve Suriye’den, Türkiye’den değil, Avrupa ülkelerinden de kaçırılarak dağa götürüldü. Örgütün çocuk savaşçılar devşirdiği daha önce 2012 Amerika İnsan Hakları Raporu’nda yer aldığı gibi, UNICEF, 2010 yılında çocuk militan kullandığı için PKK’yı kınadı. UNCHR’nin (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) 2001 yılı çocuk savaşçılar global raporunda örgütün askere aldığı çocukların en küçüğünün 7 yaşında olduğu dikkat çekildi. Avrupa’da koruma gören örgüt, uluslararası platformlarda çocuk savaşçı kullanmayacağına ve çocukları ailelerine göndereceğine söz verse de bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadı. Çocukları 18 yaşına kadar savaştırmadığı, silah temizleme gibi yan hizmetlerde kullandığı yalanını, yine örgütten kaçan çocuklar deşifre etti.