PKK en iyi ortağımız

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

