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ORTADOĞU

Amerika teröristlere plaket dağıtıyor

PKK en iyi ortağımız

Türkiye’nin Irak kuzeyinde PKK’ya yönelik temizlik faaliyetleri sürerken ABD ordusu (Pentagon) teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
ABD'li yetkililere PKK'lı teröristlere plaket dağıtıyor.
ABD'li yetkililere PKK'lı teröristlere plaket dağıtıyor.

Suriye kuzeydoğusundaki Haseke-Rimeylan’da bulunan ABD üssünde PKK elebaşılarıyla bir araya gelen Amerikalı askerler, örgüt yöneticilerine ‘üstün hizmet madalyası’ verdi.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ

PKK’lılara rütbe dağıtan Pentagon yetkilileri, sözde Gaziler Günü kutlaması kapsamında tertiplenen toplantıda terör elebaşlarına plaket verdi. Suriye’nin işgal bölgesinde yapılan toplantıda PKK’lı teröristlere çeşitli ödüller dağıtıldı. Pentagon Temsilcisi Binbaşı Abraham’ın PKK’lı Mustafa Bali’ye verdiği üstün hizmet plaketinde, ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ ibaresi dikkat çekiyor.

60 BİN TERÖRİST EĞİTTİLER

  • 1991 yılındaki Irak’ın işgali sürecinde ülkenin kuzeyindeki 36. Paralel boyunca PKK’ya koruma sağlayan ABD, Suriye iç savaşı sırasında da Kandil merkezli örgüte terör kolonileri kurdurdu. ABD, 2015 sonrası sözde ‘özerk bölge’ projesinin de hamiliğini üstlendi.

Rakka Yerel Meclis Eski Başkanı Fayez Esmer, ABD ve müttefiklerinin Suriye’nin işgal bölgelerinde 35 terör eğitim kampı kurduğunu ve 60 bin teröristi eğittiğini söyledi. Terör bölgesine silah ve cephane desteğinin devam ettiğine vurgu yapan Albay Esmer, ABD-PKK ilişkisinin Irak ve Suriye’den ibaret kalmayacağını, ABD’nin PKK’yı bölge dizaynında sonuna dek kullanacağını kaydetti.

Muhalif komutan, PKK ile girilen ittifak ilişkisinin de meşru olmadığına dikkat çekti.

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