PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine İran'dan bir gün sonra kınama Terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesine İran'dan ilk açıklama bir gün sonra geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada "Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 12:40 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 12:53 AA