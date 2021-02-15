Dünya PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine İrandan bir gün sonra kınama
ASYA

PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine İran'dan bir gün sonra kınama

Terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesine İran'dan ilk açıklama bir gün sonra geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada "Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kınama, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade tarafından yapıldı.
Kınama, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade tarafından yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatibzade, söz konusu PKK'nın terör eyleminin "dost ve kardeş" ülke Türkiye'ye yönelik gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

"Irak'ın egemenliğine saygı gösterilsin"

"Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." diyen Hatibzade, "Bölgemizin bundan fazla şiddete tahammülü yok. Daha fazla şiddete ve menfur terörizme şahit olmamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatibzade, bölge ülkelerinin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım
DÜNYA
Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım
Abone Ol Google News
Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

​Görenler şaşırıyor komşu köyler de istiyor.
Telefonfiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.
Simgelerin köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsünde kar manzaraları

İsimler sisteme girildi

İsimler sisteme girildi

Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

​Vakaların 5 binin altına düşmeme sebebini uzmanlar açıkladı.

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.