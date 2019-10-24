Dünya PKKdan yeni tabela oyunu
ORTADOĞU

PKK'dan yeni tabela oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile büyük bozgun yaşayan terör örgütü PKK, Rusya ve Esed yönetimi ile yaptığı görüşmelerde Suriye Demokratik Güçleri ismini değiştirme teklifinde bulundu.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
PKK terör örgütü, 2015 yılından bu yana Suriye Demokratik Güçleri tabelasını kullanıyordu.
PKK terör örgütü, 2015 yılından bu yana Suriye Demokratik Güçleri tabelasını kullanıyordu.

ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından 2015 yılı başında sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu özel temsilcisi sıfatı ile Suriye’ye gönderilen Brett Mcgurk, PKK terör örgütünün ismini Ekim 2015'te 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak değiştirdi.

PKK-ABD arasında oynanan tabela tiyatrosu 2015 yılında Suriye’de görev yapan CENTCOM Generali Raymond Thomas tarafından "Tabelayı değiştirin dedik, bir gecede değiştirdiler" sözleri ile itiraf edildi.

Ruslara yeni isim teklifinde bulundular

Kamışlı Havalimanı ve Kefer Naya bölgelerinde Rus ve Şam temsilcileri ile yapılan ortak görüşmelerde PKK elebaşılarından Elder Halil, Suriye Demokratik (SDG) olan isimlerini Difa El Vatani El Suriye (Vatan Savunma Birlikleri) olarak değiştirme teklifinde bulundu.

  • Elder Halil, ayrıca tabela değişimi sonrası 5 bin PKK'lı teröristin Kamışlı, Amude, Dırbesiye, Derik, Kahtani, Aynel Arab sınır hattı ve Ayn İsa ile Münbiç ilçelerinde görev yapacak Sınır Koruma Birliklerine dahil edilmesini istedi.

DOĞU SINIRINA KESEP MODELİ

Suriyeli araştırmacı Bekir Atacan yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Rus, Esed ve PKK heyetleri arasında yapılan görüşmelerde tabela değişikliği teklifinin gündeme geldiğini ve pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Bekir Atacan, şu ifadelere yer verdi:

  • "ABD, PKK terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri aldatmacası ile 5 yıl boyunca destekledi. Şimdi aynı senaryo Rusya ve Esed tarafından da kabul görürse örgütün sınır koridorunda varlığı devam edecek. Bu durumun Rakka ve Deir el Zor bölgelerine taşınma ihitmali de var. Esed kanadı bu uygulamayı Lazkiye-Kesep hattında 8 yıldır sürdürüyor. Basuta-Türkmendağı-Kesep sınır koridoru Mihrac Ural liderliğinde kurulan Mukaveme Suriye el Vatani isimli terör yapılanmasına terk edildi. Şimdi Doğu’da PKK üzerinden benzer bir uygulamaya gidebilirler. Esed’in İdlib’e bağlı Habit beldesinde yaptığı ziyaret esnasında sarf ettiği 'kuzey sınırımızda vatan savunması yapan gruplara destek vermeyi sürdüreceğiz' açıklaması da bu yönü ile dikkat çekicidir."

Atacan benzer bir teklifin Rus Savunma Bakanı ile örgütün Suriye Sorumlusu Ferhat Abdi arasında gerçekleşen görüşmede de gündeme geldiğini vurguladı.

Dağılmanın eşiğindeki PKK terör örgütü Suriye yapılanmasının tüm bölgesel ve küresel aktörlere her tür tavizi vermeye hazır durumda olduğunu anlattı

YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin.

MUTABAKATI DELMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bir yandan Rusya ve Esed kanadını ikna faaliyetlerini sürdüren PKK terör örgütünün diğer yandan ABD ile yaşadığı bozgunu hafifletme amaçlı görüşmeler yaptığını kaydeden Atacan, şu bilgileri verdi:

  • "Terör örgütünün siyasi temsilcisi İlham Ahmed ABD’ye gitti ve Senatör Lindsey Graham ve Chris Van Hollen tarafından ağırlandı. Sonrasında Temsilciler Meclisinde konuşması sağlandı. İlham Ahmed görüştüğü ABD’lilere Irak, İran, Türkiye başta olmak üzere PKK’nın Batılı müttefiklerine Ortadoğu’da çok daha fazla ihtiyaç duyacağı dönemlerin geleceğini söyledi. ABD yönetiminden Türkiye’nin 32 kilometre derinlik, 440 kilometre uzunluğa sahip sınır aksından PKK’yı tamamen atma planını delmesi için yardım istedi. Trump’ın yaptığı petrol bölgelerinde kalma açıklaması da bu açıdan önem taşıyor. Bir şekilde Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya anlaşmasını delmeye çalışıyorlar."
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