PKK'dan yeni tabela oyunu

ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından 2015 yılı başında sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu özel temsilcisi sıfatı ile Suriye’ye gönderilen Brett Mcgurk, PKK terör örgütünün ismini Ekim 2015'te 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak değiştirdi.

PKK-ABD arasında oynanan tabela tiyatrosu 2015 yılında Suriye’de görev yapan CENTCOM Generali Raymond Thomas tarafından "Tabelayı değiştirin dedik, bir gecede değiştirdiler" sözleri ile itiraf edildi.

Ruslara yeni isim teklifinde bulundular

Kamışlı Havalimanı ve Kefer Naya bölgelerinde Rus ve Şam temsilcileri ile yapılan ortak görüşmelerde PKK elebaşılarından Elder Halil, Suriye Demokratik (SDG) olan isimlerini Difa El Vatani El Suriye (Vatan Savunma Birlikleri) olarak değiştirme teklifinde bulundu.

Elder Halil, ayrıca tabela değişimi sonrası 5 bin PKK'lı teröristin Kamışlı, Amude, Dırbesiye, Derik, Kahtani, Aynel Arab sınır hattı ve Ayn İsa ile Münbiç ilçelerinde görev yapacak Sınır Koruma Birliklerine dahil edilmesini istedi.

📹Rus askeri polisi, Ayn El Arab'ta peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.



❗O teröristlerin arasında, terör örgütünün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.https://t.co/dcZdvqYMAg pic.twitter.com/hHaiZNRxE9 — Yeni Şafak (@yenisafak) 24 Ekim 2019

DOĞU SINIRINA KESEP MODELİ

Suriyeli araştırmacı Bekir Atacan yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Rus, Esed ve PKK heyetleri arasında yapılan görüşmelerde tabela değişikliği teklifinin gündeme geldiğini ve pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Bekir Atacan, şu ifadelere yer verdi:

"ABD, PKK terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri aldatmacası ile 5 yıl boyunca destekledi. Şimdi aynı senaryo Rusya ve Esed tarafından da kabul görürse örgütün sınır koridorunda varlığı devam edecek. Bu durumun Rakka ve Deir el Zor bölgelerine taşınma ihitmali de var. Esed kanadı bu uygulamayı Lazkiye-Kesep hattında 8 yıldır sürdürüyor. Basuta-Türkmendağı-Kesep sınır koridoru Mihrac Ural liderliğinde kurulan Mukaveme Suriye el Vatani isimli terör yapılanmasına terk edildi. Şimdi Doğu’da PKK üzerinden benzer bir uygulamaya gidebilirler. Esed’in İdlib’e bağlı Habit beldesinde yaptığı ziyaret esnasında sarf ettiği 'kuzey sınırımızda vatan savunması yapan gruplara destek vermeyi sürdüreceğiz' açıklaması da bu yönü ile dikkat çekicidir."

Atacan benzer bir teklifin Rus Savunma Bakanı ile örgütün Suriye Sorumlusu Ferhat Abdi arasında gerçekleşen görüşmede de gündeme geldiğini vurguladı.

REKLAM

Dağılmanın eşiğindeki PKK terör örgütü Suriye yapılanmasının tüm bölgesel ve küresel aktörlere her tür tavizi vermeye hazır durumda olduğunu anlattı

YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin.

MUTABAKATI DELMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bir yandan Rusya ve Esed kanadını ikna faaliyetlerini sürdüren PKK terör örgütünün diğer yandan ABD ile yaşadığı bozgunu hafifletme amaçlı görüşmeler yaptığını kaydeden Atacan, şu bilgileri verdi: