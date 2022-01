PKK’nın ödül verdiği Amerikalı Albay Caggins'ten küstah paylaşım

Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon'un eski sözcüsü Albay Myles B. Caggins, görevini bırakmasının ardından tepkilere neden olan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Sözde Kürdistan üzerine yapılan bir panele katıldığını duyurdu ve Türkiye'nin bir kısmını da içine alan harita paylaştı.

Attığı tweette "Büyük Kürdistan'ın dört bölgesinin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve zorluklar üzerine bir uzman paneline ev sahipliği yapıldı" ifadelerini kullandı.

Today @wdckurd hosted an expert panel on opportunities and challenges facing the four areas of greater Kurdistan. Great insights shared by all. Dr. Deniz Gumustekin @YerevanSaeed @AzadDewani @ArashSaleh #TwitterKurds pic.twitter.com/6ZjoXZC8Be
January 13, 2022

DESTEK VEREMEYECEĞİ İÇİN AĞLADI

PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı, vedasında terör örgütüne destek veremeyeceği için ağlamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÖDÜL ALDI

PKK'lılarla birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, ayrılacağı için 'üzgün' olduğunu ifade etmişti. Caggins'e, PKK tarafından ödül de verilmişti.

