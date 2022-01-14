Dünya PKKnın ödül verdiği Amerikalı Albay Cagginsten küstah paylaşım
AMERİKA

PKK’nın ödül verdiği Amerikalı Albay Caggins'ten küstah paylaşım

Terör örgütü PKK elebaşlarıyla ağlayarak vedalaşan DEAŞ'la Mücadele Koalisyon'unun eski Sözcüsü Amerikalı Albay Myles Caggins, sosyal medya hesabından Türkiye'yi hedef alan bir paylaşımda bulundu. PKK destekçisi Caggins, sözde Kürdistan'la ilgili panele katıldığını duyurarak üstüne bir de Türkiye'yi de içine alan harita yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın ödül verdiği Amerikalı Albay Cagginsten küstah paylaşım
Myles B. Caggins

Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon'un eski sözcüsü Albay Myles B. Caggins, görevini bırakmasının ardından tepkilere neden olan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Sözde Kürdistan üzerine yapılan bir panele katıldığını duyurdu ve Türkiye'nin bir kısmını da içine alan harita paylaştı.

Attığı tweette "Büyük Kürdistan'ın dört bölgesinin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve zorluklar üzerine bir uzman paneline ev sahipliği yapıldı" ifadelerini kullandı.

DESTEK VEREMEYECEĞİ İÇİN AĞLADI

PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı, vedasında terör örgütüne destek veremeyeceği için ağlamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÖDÜL ALDI

PKK'lılarla birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, ayrılacağı için 'üzgün' olduğunu ifade etmişti. Caggins'e, PKK tarafından ödül de verilmişti.

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