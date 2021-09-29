PKK’ya çekilme yok sözü

Afganistan’dan kaçar gibi çekilen ABD, Suriye’deki terör örgütüne garanti verdi. PKK/YPG elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD’lilerin kendilerine “çekilme olmayacak” sözü verdiğini söyledi. İngiliz The Times gazetesine konuşan terörist Şahin, “Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinden sonra bölge sakinleri paniğe kapılmıştı. Fakat ABD Başkanı Joe Biden Afganlarla yaptığı gibi bizi terk etmeyeceğine dair güvence verdi. Bu bölgede politikalarının tamamen farklı olduğunu söylediler” dedi. YPG elebaşı, ABD’nin Suriye’de siyasi çözüme ulaşılana kadar kalma sözü vermesinin doğru olduğunu iddia etti.

DÜNYA ABD neden bu kadar rahatsız

BEYAZ SARAY’DA AĞIRLADILAR

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da temaslarda bulunan PKK/YPG’li terörist İlham Amed de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü’nde konuşan Amed, ABD yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, “Kuzeydoğu Suriye’de kalacakları yönünde taahhüt aldıklarını” açıklamıştı. Amed ayrıca sözde özerk yönetim bölgelerinde seçim düzenlemek istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını da aktardı.

GÜVENCE ZİYARETİ

ABD Merkez Komutanlığı Başkanı General Frank McKenzie ve ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerle görüşme gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlerin de teröristlere güvence vermek için düzenlendiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, ABD’nin’nın Afganistan gibi Suriye’den tamamen çekileceğini iddia etmişti. Joe Biden’ın iktidara gelmesinden bu yana değişen Ortadoğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminde “Suriye’de hayati çıkarları olduğunu” savunabilecek kimsenin olmadığının altı çizilmişti.