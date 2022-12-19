Dünya PKKya dalgıçlık eğitimi ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiyeye sızma talimleri yaptırdı
ORTADOĞU

PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı

ABD, daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK’lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdi. Teröristler, Münbiç’in Karakozak bölgesindeki eğitimde Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptı. Örgüte su altında hızla ilerlemeyi sağlayan Seabob’lar verildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı
ABD'den PKK'ya su altında hızla ilerlemeyi sağlayan Seabob’lar verildi.

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan seri operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK’yı, Suriye’nin kuzeyine yapılması planlanan harekatın korkusu sardı. Olası harekatı önlemek için Türkiye’deki kritik noktalara terör saldırısı yapmayı planlayan PKK, Suriye ve Kuzey Irak’taki sabotajcı teröristlerini Türkiye’ye sızmak için tek kişilik paramotorlar kullanmaya başlamıştı. Alınan önlemlerle, paramotorlarla geçişleri sıfıra inen PKK bu defa da nehirler üzerinden Türkiye’ye sızmaya çalışıyor.

SIZMA FIRAT NEHRİ’NDEN

Türkiye içindeki Akdeniz ve Amanoslar açılım gruplarını yeniden oluşturmak için harekete geçen PKK, Suriye’de ABD desteğinde eğittiği teröristlerini Türkiye’ye sızdırmak için Fırat nehrini kullanmaya başladı. PKK’nın Akdeniz ve Amanoslar açılım grubu için eğittiği teröristleri Suriye’nin Lazkiye kentinden Hatay’ın Samandağ ilçesine geçişini planladığı tespit edildi. PKK’nın bu geçiş için teröristlere Münbiç’in Karakozak bölgesinde dalgıçlık eğitimi verdiği belirlendi. PKK’nın teröristlere 15 gün süreyle tüp ve dalgıç kıyafetiyle eğitim verdiği, eğitim malzemelerinin içinde ise Avrupa ülkelerinden temin edilen su altında hızla ilerlemeyi sağlayan elektrikli cihaz olan SEABOB olduğu tespit edildi.

Avrupa ülkelerinden getirtilen jetskilerle de eğitilen PKK’lı teröristlerden 2 kişilik bir grubun, yakın zamanda SEABOB kullanarak Suriye’nin Lazkiye şehrindeki Kesap bölgesinden Hatay Yayladağı bölgesine geçmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu tespit edildi. Öte yandan ABD’li helikopter pilotlarının Deyrizor’da helikopter kullanım eğitimi verdiği PKK’lı 80 teröristin staja gönderildiği ortaya çıktı. Eğitim alan teröristlerin pratik kazanmaları için Suriye’nin Rumeylan ve Irak’ın Süleymaniye bölgelerine gönderildiği de belirlendi.

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