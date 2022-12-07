Dünya PKKya havacılık eğitimi ABD Suriyede teröristlere ders veriyor
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PKK’ya havacılık eğitimi: ABD Suriye'de teröristlere ders veriyor

Suriye’de ABD, PKK/YPG’ye silah desteği ve askeri eğitimin yanı sıra artık havacılık eğitimi de veriyor. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, Türkiye sınırına 25 km uzaklıkta verilen eğitimlerle PKK/YPG’de 80 kişilik “havacılık birimi” oluşturulmak isteniyor.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’ya havacılık eğitimi: ABD Suriyede teröristlere ders veriyor
ABD Suriye'de teröristlere tatbikat yaptırıyor.

Türkiye, Suriye’deki terör hedeflerine yönelik kara harekatı için hazırlıklarını sürdürürken ABD’den yine hasmane adımlar gelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkla Derik’te PKK/YPG ile askeri manevralar yapan ABD’lilerin terör örgütüne, ‘havacılık’ eğitimleri verdiği ortaya çıktı. İstihbarat kaynakları da ABD’li pilotların Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG’ye 2 adet helikopter tahsis ettiği bilgisine ulaştı. ABD’nin bu eğitimlerle PKK/YPG’li teröristten oluşan 80 kişilik sözde havacılık birimi oluşturmak istediği de istihbarat birimlerince tespit edildi. ABD’li pilotların özel olarak seçilen 10 teröriste helikopter kullanım eğitimi verdiği, o teröristlerin de belirlenen diğer teröristleri eğittiği ifade edildi.

CAYROKOPTER EĞİTİMİ

Terör örgütü PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üs bölgelerine düzenlediği saldırılarda kullandığı özel düzenekli droneların kaynağı da belli oldu. Örgütün son dönemde sayılarını çoğalttığı drone’ların ABD’den temin ettiği öğrenildi. ABD’li askerlerin ellerinde bulunan cayrokopterlerin kullanımına ilişkin PKK/YPG’li teröristlere eğitim verdiği de tespit edildi.

PARAMOTOR ÜRETİMİNE BAŞLADILAR

  • Terör örgütü PKK, yurt dışından temin ederek özellikle sızmalarda kullandığı paramotorları da kendisi üretmeye başladı. Örgütün bu konuda da ABD ve koalisyon güçlerinden teknik ve lojistik destek aldığı istihbarat raporlarında yer aldı. Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine saldırıp 1 polis memurunu şehit eden teröristlerin, paramotor kullanarak Suriye’den Türkiye’ye sızdığı tespit edilmişti.

Teröristlere paraşütle atlama tatbikatı

Suriye’nin Kuzeydoğusunda bir ilke daha imza atan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş uçaklarından paraşütle atlama tatbikatı yaptı. Deyrizor kırsalındaki Koniko dolga lgaz sahasında gerçekleştirilen tatbikatlara, PKK/YPG’li teröristlerin de dahil edildiği iddia edildi. Öte yandan terör örgütü ABD ile PKK ara verdikleri ortak devriyeye yeniden başladı. Deyrizor’da uluslararası koalisyon ve PKK birlikte iki devriye yaptı. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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