Polonya Başbakanı Tusk: Gazze'de korkunç şeyler oluyor

15:5722/09/2025, Pazartesi
AA
Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gazze'de korkunç şeyler yaşandığını ve bundan sorumlu olanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine ilişkin sorusuna Tusk, "Orada korkunç şeyler oluyor ve bundan sorumlu insanlar da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." yanıtını verdi.


Yaşananların hiçbir açıklamasının olmadığını ifade eden Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yıllardır ve çok tutarlı bir şekilde İsrail'in terörle mücadelesinde çıkarlarının savunucusu oldum ve olmaya devam edeceğim. Burada tartışılacak bir şey yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu çatışmanın başlangıcı İsrail sivil halkına karşı Hamas'ın işlediği suçtur. Bunu biliyoruz. İran'ın, bazı Arap ülkelerinin ve teröristlerin baskısı altında İsrail'in yıllardır nasıl yaşadığını da biliyoruz ancak Gazze'de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez."


Tusk, bunun İsrail'in imajını ve çabalarını yıkıma uğrattığını belirterek "Suçu adıyla anmak gerekir. Söylediğim gibi, çocukların öldürülmesi, sivil halkın aç bırakılması için hiçbir gerekçe olamaz. Hamas'ın bundan sorumlu ya da ortak sorumlu olduğunu biliyoruz, evet ama bu yine de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını hiçbir şekilde meşru kılmaz." diye konuştu.


#gazze
#israil
#Polonya
#Polonya Başbakanı Donald Tusk
