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Polonya savunmaya geçiyor: ABD'den 1,33 milyar dolarlık füze satışı

Polonya savunmaya geçiyor: ABD'den 1,33 milyar dolarlık füze satışı

13:2430/04/2025, Çarşamba
DHA
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Polonya savunmaya geçiyor: ABD'den 1,33 milyar dolarlık füze satışı.
Polonya savunmaya geçiyor: ABD'den 1,33 milyar dolarlık füze satışı.

ABD, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli hava-hava füzesi ve ilgili destek ekipmanlarının satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli havadan havaya füze satışının Polonya'nın savunma kapasitesini artıracağı ve Polonya ile NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.





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