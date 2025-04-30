Polonya savunmaya geçiyor: ABD'den 1,33 milyar dolarlık füze satışı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli havadan havaya füze satışının Polonya'nın savunma kapasitesini artıracağı ve Polonya ile NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.