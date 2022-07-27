Polonya'dan Rusya'ya gözdağı: Bizden daha güçlüsü olmayacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, "Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinin ardından alarma geçen Polonya, Avrupa'daki en güçlü NATO ordusunu kurmak istiyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, Rusya ve Belarus'u, güçlü orduyla caydırılması gereken potansiyel birer düşman olarak gördüklerini söyledi.

'Cephe hattındayız'

Polonya'da yayımlanan Siece dergisinde dün yayımlanan röportajda Blaşcak, Belarus ve Rusya'yla sınır komşusu olduklarına dikkat çekti: "Cephe hattındayız."

Savunma Bakanı, ordunun düşmanları korkutup kaçıracak kadar büyük ve güçlü olması gerektiğini savundu:

"Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak."

2018'de sipariş edilen ABD yapımı uçaksavar füzesi Patriot'ın ilk partisinin bu yıl geleceğini duyuran Blaşcak, hava savunma füze sistemi tedarik edeceklerini de bildirdi. Bu sistemin, Birleşik Krallık yapımı Sky Saber'la "eşdeğer" bir teknoloji olduğunu açıkladı.

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Sovyetler Birliği döneminden kalma 200'ü aşkın T-72 tankını Ukrayna'ya gönderen Polonya, silah stokunu yenilemeye çalışıyor.

Blaşcak, ABD'den kullanılmış 116 M1 Abrams tankı satın alındığını geçen hafta duyurmuştu. Bunun dışında 250 yeni tank için de anlaşma yapıldığını ifade etmişti.

Nüfusu 38 milyonu bulan Polonya'da askeri personel sayısı yaklaşık 150 bin. Ordunun envanterinde 863 tank, 4 bin 786 zırhlı araç ve 452 hava aracı var.

FOTOĞRAF 6 Rusya- Ukrayna savaşının mağdurlarından Olena Kurilo'nun sargılı gözünün görüntüleri tüm dünyada yayıldı. Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv kentindeki evine yapılan saldırının ardından Kurilo sağ gözünün içine cam yerleştirilmiş ve cildine yüzlerce parçacık gömülmüş halde kaldı. Polonya'nın Katowice kentindeki cerrahlar, Kurilo'nun hasarlı gözünü silikon yağıyla doldurarak görüşünün önemli bir bölümünü geri kazandırmayı başardı. Ardından genç kadın Polonya'daki ameliyatından yaklaşık üç ay sonra öğretmenliğe geri döndü. Kurilo, sağlık görevlilerinin görüşünü neredeyse tamamen geri kazanmasını umduğu ikinci bir ameliyatın sonuçlarını bekliyor ve \"Sadece iki ay sürebilir.\" dedi. 52 yaşındaki Kurilo derme çatma sınıfında konuşurken, \"Polonya'da olduğumu unutuyorum. Ruhumda çok fazla sevgi var ve bunu çocuklara vermek istiyorum. Bana savaş başladığından beri yaşamadığım bir neşe veriyorlar.\" dedi. Savaşın simgesi olmuştu: Şimdi Polonya'da mülteciler için ders veriyor Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısı sonucunda Olena Kurilo'nun sargılı gözünün görüntüleri dünya gündemine oturmuştu. Şimdilerde Kurilo, Polonya'daki operasyonundan üç ay sonra öğretmenliğe geri döndü ve Ukraynalı mülteciler için gönüllü sanat dersleri vermeye başladı. BiP'te paylaş

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