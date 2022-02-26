Polonya'dan 'yoğun göçe' önlem: Sınır çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı

Varşova Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya sadece çocuklu ailelerin geçmesine izin veriliyor.

"TAMAMEN AÇILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Sınırın sivillere tamamen açılması için Polonyalı makamlarla görüşmeler yapılıyor.

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"TÜRK VATANDAŞLARI VARŞOVA'YA ULAŞTIRILDI"

Büyükelçilik, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları için sınırda ulaşabilecekleri numaralar yayımlandığını, Türk vatandaşlarının Varşova'ya tren ve otobüslerle ulaştırıldığını açıkladı.

Birçok Türk vatandaşı da yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya sınırına giden yolların trafik yüzünden tıkandığını ve çok sayıda kişinin 25 kilometre boyunca sınıra yürümek zorunda kaldığını söyledi.

POLONYA'DA BENZİN TÜKENDİ

Bu arada, Polonya'nın başta sınır bölgeleri olmak üzere birçok şehrinde akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği öğrenildi.

Polonya, Ukrayna sınırından pasaportu olmayanlar dahil herkesin geçeceğine dair garanti vermişti.

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Ukrayna vatandaşı olmayanların, ülkelerine dönene kadar Polonya'da 15 güne kadar kalmasına izin veriliyor.

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