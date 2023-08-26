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Dünya

Prigojin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Uçağın enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı

Wagner lideri Yevgeny Prigozhin’in ‘yolcu listesinde’ yer aldığı Tver bölgesinde düşen uçağa ait yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını bildirdi.

09:58 . 26/08/2023 Cumartesi
DHA
Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçakta kara kutu bulundu.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçakta kara kutu bulundu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.


Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.


SLEDCOM’un açıklamasında
“İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır”
denildi.


Rusya'yı sarsan uçak kazası: Wagner lideri Prigojin öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.


Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.


Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.



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