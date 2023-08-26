Prigojin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Uçağın enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçakta kara kutu bulundu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Rusya'yı sarsan uçak kazası: Wagner lideri Prigojin öldü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.
Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.