Prigojin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Uçağın enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı

“İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır”