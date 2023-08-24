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Dünya

Putin'den Prigojin açıklaması: Hayatında ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in kurucusu Prigojin hakkında, "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı." açıklamasında bulundu.

19:19 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Vladimir Putin, Yevgeniy Prigojin'in ölümü sonrası ilk kez konuştu.

Vladimir Putin, Yevgeniy Prigojin'in ölümü sonrası ilk kez konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin için de başsağlığı dileyen Putin, “90’lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı. Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Putin, Soruşturma Komitesi'nin Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattığını ve soruşturmada sonuna kadar gidileceğini de ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor...


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.


#Yevgeniy Prigojin
#Rusya Devlet Başkanı
#Vladimir Putin
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