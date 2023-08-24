Putin'den Prigojin açıklaması: Hayatında ciddi hataları vardı

Vladimir Putin, Yevgeniy Prigojin'in ölümü sonrası ilk kez konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin için de başsağlığı dileyen Putin, “90’lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı. Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Putin, Soruşturma Komitesi'nin Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattığını ve soruşturmada sonuna kadar gidileceğini de ifade etti.
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