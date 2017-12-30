Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya'da yağan 'mavi kar' panik yarattı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde geçtiğimiz gün beklenmedik bir olay yaşandı. Normalde beyaz renkte yağması gereken kar mavi renginde yağınca, pek çok kişi bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Olayın, insanların dünyaya verdiği zarardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Karın bu şekilde yağmasından sonra olayın arkasında kimyasal farmasötikal araştırma enstitüsünün olduğu açıklandı. Uzmanlar, renklerin metalik bir element olan kobalt veya bazı tıbbi tedavilerde kullanılan bir metilen maviden kaynaklanabileceğini belirttiler.