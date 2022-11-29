Putin'den dört bölge için kritik açıklama: En kısa sürede yapılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda düzenlenen Ulusal Hakimler Kongresi’nde konuştu. Putin, Rus yargı sisteminin yanı sıra Ukrayna’dan ilhak edilen bölgelerde oluşturulması planlanan yeni yargı sistemlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rus halkının temel haklarının anayasal güvence altına alındığının altını çizen Putin, "Yargının ülkedeki iş ortamının güçlenmesinde büyük rol oynadığını belirtmeliyim. Tüm işletmelerin ve şirketlerin istikrarlı çalışması büyük ölçüde bunlara bağlı olduğu için ekonomik alanda alınan yargı kararlarının önemi de yüksektir. Genel olarak ülkenin bugün karşılaştığı zorluklar, tehditler, davalar, soruşturmalar ve diğer usul eylemleri gerçekleştirilirken yüzeysel veya iddianamesiz bir yaklaşımın gerekçesi olamaz. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri Anayasa ile güvence altına alınmıştır" dedi.

Putin, Rus yargı sisteminin geliştirilmesine dair yaptıkları çalışmalardan bahsederek haksızlıkların giderilmesi ve daha hızlı bir yargı sistemi oluşması için 16 yeni istinaf ve mahkemelerin oluşturulduğunu, sulh ceza hakimlerinin faaliyetlerine yönelik mevzuatlarda da güncellemeler yapıldığını ifade etti.

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"Nazilerin zulümleri ve suçlarıyla ilgili kanıtların toplanması devam ediyor"

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin sivillere yönelik işlediği insanlık suçu ve soykırımlarına dair delil toplama çalışmalarının sürdüğünü ve bunun da hukuki olarak kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yapan Putin, "Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında sivillere yönelik soykırım gerçeklerini tanımak için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekeceğim. Nazilerin zulümleri ve suçlarıyla ilgili kanıtların toplanması devam etmekte ve bundan böyle her gerçek için, mutlaka yasal ve adli bir değerlendirme yapılması gerekmektedir" dedi.

"Bu bölgelerin Rus yargı sistemine hızla entegre edilmesi gerek"

Putin, "Bildiğiniz gibi milyonlarca insanın iradesiyle Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya Federasyonu’nun yeni parçası oldu. Bu bölgelerde federal mahkemelerin oluşturulması planlanıyor" diyerek bu bölgelerin Rus yargı sistemine hızla entegre edilmesi gerektiğini kaydetti. Putin, "Bu, yalnızca mahkemeler için personel seçimi ile değil, aynı zamanda yeni binaların inşası, mahkemelerin faaliyetleri ile ilgili çok ciddi bir iştir. Bu, mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Böylece bölgelerde yaşayan insanların anayasal güvenceleri koruma altına alınacak" ifadelerini kullandı.

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