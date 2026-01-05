Yeni Şafak
Putin'den Rus hükümetine yapay zeka talimatı

17:305/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka alanında çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirterek, hükümetin Rusya Merkez Bankası, Sber ve Yandex ile iş birliği içinde teknoloji geliştirmesini istedi.

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek,
"Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak"
ifadesini kullanmıştı.


