Putin'den Rus hükümetine yapay zeka talimatı

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.