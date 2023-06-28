Putin'e 'darbe' en yakınından mı geldi? New York Times'tan çarpıcı iddia

Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.





Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açtı.





Stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirdi.





Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu

Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.





Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözüldü.





Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durdu.





Prigojin, Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.





Hızla alevlenene ve aynı hızda sona eren İsyandan geriye pek çok cevapsız soru kaldı.

Sergey Surovikin Putin'in yakın çevresinde yer alan bir isim olarak biliniyor. Rus generalin Kremlin'in özellikle askeri konularda karar alma mekanizmasında önemli bir yere sahip olduğu da uzun süredir dile getiriliyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberi ise kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.





ABD istihbaratının isyanı haftalar öncesinden Haber aldığı biliniyordu.





New York Times ABD istihbaratına bilgi veren yetkililerin üst düzey bir Rus generalin Prigojin'in Rusya'nın askeri liderliğine karşı isyan etme planları hakkında önceden bilgi sahibi olduğu bilgisini paylaştığını aktardı.





NYT bu ismin Ukrayna'daki eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin olduğunu yazdı ve yetkililerin Surovikin'in isyanın planlanmasındaki rolünü öğrenmeye çalıştıklarını bildirdi.





Amerikalı yetkililer ayrıca, diğer Rus generallerinin de Prigojin'in Savunma Bakanlığı'nın liderliğini zorla değiştirme girişimini desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğunu söylediler.





Putin'in tepkisi ne olacak?





'Putin'in tepkisi ne olacak' sorusuna yanıt arayan NYT haberinde Carnegie Russia Eurasia Center'da kıdemli bir araştırmacı olan Alexander Baunov'un görüşlerine yer verdi.





Rus liderin çevresindeki insanları değiştirme konusunda isteksiz olduğuna dikkat çeken Baunov 'Ancak gizli servis dosyaları Putin'in masasına koyarsa ve bazı dosyalar Surovikin'i içeriyorsa bu değişebilir' dedi.





Prigojin, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi sırasında General Surovikin ile birlikte çalışmış ve onu Rus ordusunun en yetenekli komutanı olarak tanımlamıştı.





Ukrayna operasyonunu yönetmişti





Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirmişti.





Bu değişiklik ile Ekim'de işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu.





Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev almıştı.





Surovikin’e bağlı birlik, Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.



