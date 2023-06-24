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Putin'in aşçısı olarak tanınıyordu: Rusya'ya karşı ayaklanan Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?

Eski bir hırsız olan, Putin'le yakınlığı sayesinde Rusya'nın en güçlü isimlerinden biri haline gelen Wagner paralı savaşçıların patronu Yevgeni Prigojin, Rus ordusuna karşı ayaklandı. Rusya lideri Vladimir Putin, hainlerin en sert biçimde cezalandırılacağını söyledi. Peki Yevgeni Prigojin kimdir, hakkında neler biliniyor?

12:36 . 24/06/2023 Saturday
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Yevgeni Prigojin

Yevgeni Prigojin

Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus liderin hem aşçısı hem sağ kolu oldu.

Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Sen Petersburg doğumlu.

61 yaşındaki Prigojin'in gençlik yıllarında biyografisinde en çok dikkat çeken nokta hapishane yılları.

1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi.

Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.

Rostov'daki Rus ordusu karargahını ele geçiren Prigojin

Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi

Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu iş için zincir stantlar açtı. Birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi. Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorana dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi.
Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.

  • Prigojin, Putin ile 2000 yıllında dönemin Japonya Başbakanı Yoshiro Modi'yi restoranına yemeğe getirdiğinde tanıştığını söylüyor.

Yıllar içinde Prigojin'in yemek firması Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dönemde Yevgeni Prigojin, 'Putin'in Şefi' lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler kazandı.


Tek işi yemek değil

2014'teyse Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sıradan bir işadamı olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı.

Prigojin, Ukrayna'nın Bahmut kentini ele geçirdikten sonra bu fotoğrafla kenti Rus ordusuna teslim ettiğini duyurmuştu.

Bu paralı asker grubunun ismi Wagner'di. Prigojin grubu kurarken Nazi Almanyası'ndan esinlenmişti.

Wagner, Kremlin'in hedeflerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'da değil Afrika genelinde de etkiliydi.

Suriye'de Beşşar Esad rejimini desteklerken Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü.


Trol orduları da var

Yevgeni Prigojin'in hakkındaki iddialardan biri de dünya siyasetini sadece silahlı adamlarıyla değil klavyeyle de yönlendirmeye çalıştığı yönünde.

İnternette Kremlin yanlısı düşünceleri yayan internet siteleri ve blogları yönetmekle suçlandı. Rus trol orduları tüm dünyada bilinen bir olgu haline geldi.

Prigojin, 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdalahede ettiği yönündeki iddiaların da kilit isimdi.

ABD seçimlerine müdahale iddiası

Rusya, Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek, Donald Trump'ın popülerliğini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi ve sosyal anlaşmazlığı kışkırtmak amacıyla internette ve sosyal medyada komplo teorileri yaymakla suçlandı. bu işin merkezi Saint Petersburg'da olan internet arama ajansı tarafından yürütüldüğü konuşuldu.

Prigojin daha sonra bu ajansı kurduğunu ve geliştirdiğini kabul etti. Seçimlere müdahale iddiaları nedeniyle ABD tarafından ambargo listesine alındı.

Ukrayna savaşıyla tanındı

Yevgeni Prigojin'in fazla ön plana çıkmama gayreti Rusya'nın 2022 Şubat'ın da Ukrayna'yı işgaliyle değişti. NTV'de yer alan derlemeye göre, Prigojin, Wagner'in Ukrayna savaşında oynadığı rolle birlikte sık sık açıklamalar yapar hale geldi. Hatta her açıklamasıyla dünyanın gündemine oturmaya başladı. Bir süre sonra bu açıklamalardan Prigojin'in Rus ordusuyla arasının gergin olduğu da gün yüzüne çıktı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Wagner grubuna yeterince mühimmat sağlamamakla suçladı. Bu gerilim giderek tırmandı.


Prigojin'e neden ihtiyaç duyuldu?

Şimdi en çok konuşulan konulardan birisi de Putin'in, neden Prigojin gibi bir isme ihtiyaç duyduğu.

Kremlin'in, Wagner ve Prigojin sayesinde özel ve hassas operasyonları ismini karıştırmadan yürütebildiği belirtiliyor. Bu durumun Kremlin'e operasyonlara karıştığını inkar etme imkanı sunduğuna dikkat çekiliyor.

Bu tıpkı ABD'nin Blackwater gibi özel güvenlik şirketleriyle Irak ve diğer ülkelerde yaptığına benziyor.


Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi

Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...



#Yevgeni Prigojin
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