‘Ramazan’da öldürmek daha kolay’

İsrail'de özellikle iktidardaki aşırı sağcı koalisyonu hükümetinin göreve başlamasından beri güçlenen ırkçı vekiller her gün yeni bir vahşeti dillendiriyor. Koalisyondaki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin Siyonazi milletvekili Almog Cohen, katıldığı bir televizyon programında Gazze'nin güneyinde 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah'a saldırı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi. İsrail kanal 14'te yayımlanan programda konuşan Cohen, İsrail ordusunun Refah'taki sivilleri katletmesi gerektiğini savundu.

Programda, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet" diye konuşan Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail kuvvetlerinin Refah'a yönelik kara saldırısı başlatması Washington ve Tel Aviv yönetimleri arasında tartışmalara sebep oluyor. Cohen'in operasyon çağrısı yaptığı Refah ile ilgili ABD'nin tutumunun da gündeme geldiği programda, ABD'ye rest çeken Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 32 bini aşkın sivili öldürürken bunların 20 binden fazlasını savunmasız kadın ve çocuklar oluşturuyor.