Ramazan’ı soykırımın iziyle yaşıyorlar

04:0020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Filistin.
İki yıldan uzun bir süredir sistematik soykırıma uğrayan Gazze, Ramazan’a bu yıl da yokluk içinde girdi. Derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışan 2 milyondan fazla kişi, temel gıda maddelerinden yoksun ve süregelen bombardıman tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in iki yıldan uzun süre saldırdığı Gazze’de, zorla yerinden edilenlerin çadırları ile yıkılan evlerin enkazı arasında kurulan pazarlarda ramazan ayı önceki yıllara nazaran daha durgun geçiyor. Filistinliler, geçmişte sevdikleriyle şenlikli iftar sofralarında karşıladıkları ramazana, bu yıl da çadırlarda kurulan mütevazı sofralarda kaybedilenlerin hatırlandığı hüzünlü hatıralarla girdi. Gazze kent merkezinde bulunan ve normalde ramazanla birlikte dolup taşan Zaviye Çarşısı, uzun süre kapalı kaldıktan sonra bugünlerde bazı dükkanların yeniden açılmasıyla kısmen hareketlenmeye başladı. Ancak hurma, turşu ve kuruyemiş gibi ramazan ihtiyaçları için kurulan tezgahlara ilginin zayıf olduğu görüldü.

YEMEK BULMA MÜCADELESİ RUTİN!

Çarşıda 20 yıldır turşu satan İbrahim Saka, alışveriş hareketliliğinin önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde gerilediğini söyledi. Bereket Kuheyl ise "İnsanlar alışveriş yapmaya çalışıyor ancak saldırılar sonucu yaşadıkları kayıplar ve zorla yerinden edilme yaşam şartlarını ağırlaştırdı. Evlerin yıkılmasının ardından çadırda bir hayat sürmek, çok kısıtlı iş imkanları ve kıt geçim kaynakları nedeniyle yemek temini günlük bir mücadeleye dönüştü" cümlelerini sarf etti. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kent merkezindeki “Sarı Hat” yakınında yaşayan Filistinli aileler ise Ramazan ayına ağır insani koşullar altında girdi. Temel gıda maddelerinin büyük ölçüde bulunamadığı bölgede aileler, süregelen bombardıman tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

İlk iki günde iki ölü

  • Ramazan ayının çarşamba günü başladığı Gazze’de Ramazan’ın ilk iki gününde İsrail saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ateşkesin başından beri İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 611’e, yaralı sayısı bin 630’a yükseldi.


