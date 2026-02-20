Ramazan’ı soykırımın iziyle yaşıyorlar

İsrail'in iki yıldan uzun süre saldırdığı Gazze’de, zorla yerinden edilenlerin çadırları ile yıkılan evlerin enkazı arasında kurulan pazarlarda ramazan ayı önceki yıllara nazaran daha durgun geçiyor. Filistinliler, geçmişte sevdikleriyle şenlikli iftar sofralarında karşıladıkları ramazana, bu yıl da çadırlarda kurulan mütevazı sofralarda kaybedilenlerin hatırlandığı hüzünlü hatıralarla girdi. Gazze kent merkezinde bulunan ve normalde ramazanla birlikte dolup taşan Zaviye Çarşısı, uzun süre kapalı kaldıktan sonra bugünlerde bazı dükkanların yeniden açılmasıyla kısmen hareketlenmeye başladı. Ancak hurma, turşu ve kuruyemiş gibi ramazan ihtiyaçları için kurulan tezgahlara ilginin zayıf olduğu görüldü.